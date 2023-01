Eccellenza, Girone A: Virtus Castelfranco-Vignolese in anticipo

Si parte con un bel derby per aprire la ventiduesima giornata del Girone A di Eccellenza. La Virtus Castelfranco, ancora in vetta alla classifica, ospiterà al Vignolese che deve salvarsi nonostante le ambizioni iniziali ben più alte. Il match si giocherà domani alle 15, mentre domenica scenderanno in campo le altre squadre alle 14.30 con l’altra capolista, il Borgo San Donnino, che affronterà a sua volta un bel derby in casa di un’altra mezza delusa, ovvero la Piccardo Traversetolo.

Le inseguitrici, Cittadella e Agazzanese, saranno fuori casa contro due squadre a caccia di punti importanti per uscire dalla zona rossa, rispettivamente Castellana Fontana e Fidentina. Il Colorno dovrà vincere per provare a rientrare nella lotta delle prime e ospiterà il Campagnola ultimo in classifica. Sarà derby invece tra Modenese e Castelvetro, entrambe bisognose di provare ad allontanarsi dalla zona play out.

La Pieve Nonantola sarà sul campo di un Nibbiano&Valtidone in difficoltà ma sempre pericoloso, mentre il Real Formigine giocherà sul campo dei bolognesi dell’Anzolavino, ora terzultimo. Sta provando a scalare posizioni il Boretto che domenica affronterà il Rolo, infine il Sasso Marconi dovrà vedersela con i reggiani dell’Arcetana.