Eccellenza, Girone A: due modenesi a caccia del secondo posto

E’ già decisa la vincitrice del Girone A di Eccellenza, con il Borgo San Donnino già promosso in Serie D che affronterà domenica il derby contro il Colorno che non ha più niente da chiedere.

Rimane viva invece la lotta per il secondo posto con il Cittadella che ospiterà un già retrocesso Anzolavino, l’Agazzanese sarà sul campo de La Pieve Nonantola ormai salva e la Virtus Castelfranco (tornata in lotta grazie alla vittoria nel recupero della gara contro il Borgo) sarà sul campo del Rolo che staziona a metà classifica.

Nella zona calda invece la Modenese cerca tre punti in casa della Piccardo che non ha più obiettivi in questa stagione, il Boretto affronterà il Sasso Marconi che chiude il campionato a metà classifica; l’Arcetana ospiterà il Real Formigine che riserva sempre sorprese e la Vignolese sarà sul campo del già retrocesso Campagnola.

Il Nibbiano&Valtidone cerca gli ultimi punti per la matematica salvezza sul campo del Castellana Fontana, ad un passo dalla retrocessione diretta, infine Castelvetro e Fidentina si sfideranno per il divertimento, essendo ormai fuori dai giochi.