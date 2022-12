Eccellenza, Girone A: Modenese in casa contro il Rolo

C’è il rischio di qualche rinvio per il maltempo nel prossimo turno di Eccellenza che si giocherà tra domani e domenica. L’ultima giornata in programma nel 2022 che si aprirà sabato alle 15 con l’anticipo tra Castellana Fontana e la capolista Borgo San Donnino.

Domenica alle 14.30 in campo l’altra capolista, la Virtus Castelfranco che giocherà in casa contro l’Arcetana. Le inseguitrici Cittadella e Agazzanese saranno rispettivamente sul campo del Nibbiano&Valtidone e in casa contro il Real Formigine. Sfida interessante tra il Colorno che deve rimettersi in carreggiata e La Pieve Nonantola.

Per la Piccardo c’è l’ostico Boretto che ultimamente è in grande forma dopo un avvio deludente. Scontro di metà classifica tra Sasso Marconi e Castelvetro, mentre sarà sfida salvezza tra Fidentina e Vignolese, così come tra Anzolavino e Campagnola. Infine la Modenese dovrà cercare di fare punti per non tornare in zona play out e ospiterà il Rolo.