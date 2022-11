Eccellenza, Girone A: fari puntati su Virtus Castelfranco-Borgo San Donnino

Sarà l’anticipo del sabato alle 14,30 tra Colorno e Boretto ad parire la quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza. I gialloverdi devono provare ad imporsi in casa contro il fanalino di coda per risalire la classifica. Domenica allo stesso orario fari puntati sul big match tra la capolista Virtus Castelfranco e il Borgo San Donnino attualmente quarto a sei punti dalla vetta.

Il Cittadella, ora secondo, giocherà in casa della Fidentina che cerca punti salvezza, mentre l’Agazzanese terza ospiterà il Castelvetro che va avanti un po’ tra alti e bassi. La Modenese dopo il colpaccio contro la Virtus, andrà in casa del Nibbiano&Valtidone per confermare il momento positivo, mentre sarà derby tra Real Formigine e La Pieve Nonantola, due squadre che stanno sempre alle spalle delle prime. Scontro salvezza tra Vignolese e Arcetana, separate solo da tre punti.

La Piccardo Traversetolo vorrà continuare la scalata andando a giocare contro un Campagnola in difficoltà, mentre sarà scontro diretto tra Sasso Marconi e Castellana Fontana, entrambe nelle zone basse della classifica. Infine l’Anzolavino cercherà punti importanti in casa contro il Rolo che naviga a metà classifica.