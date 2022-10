Eccellenza, Girone A: Vignolese e La Pieve cercano continuità, trasferta difficile per la Virtus

Dopo il turno infrasettimanale, scenderanno in campo tutte domenica alle 15.30 le squadre del Girone A di Eccellenza. La capolista Virtus Castelfranco è attesa da una trasferta complicata in casa della Piccardo Traversetolo, squadra in crescita dopo un avvio col freno a mano tirato. Il Borgo San Donnino che insegue giocherà invece in casa contro l’Arcetana.

Il Cittadella, reduce da una sconfitta, vorrà rialzarsi e ci proverà in casa nel derby contro il Castelvetro che vuole a sua volta tornare alla vittoria. Desiderio di rifarsi subito anche per il Colorno che, dopo aver perso contro la capolista, torna in casa per affrontare l’Anzolavino. Derby poi tra Modenese, a caccia di punti salvezza, e Real Formigine che preme alle spalle delle prime. Sfida da non perdere tra i delusi del Nibbiano&Valtidone e l’Agazzanese che è partita molto forte in questa stagione.

La Pieve Nonantola vorrà cercare continuità dopo aver contro il Citta e sarà domani ospite del Rolo. Anche la Fidentina vuole continuità ed è attesa da una trasferta difficile in casa del Sasso Marconi. Dopo due vittorie consecutive cerca il tris la Vignolese che avrà lo scontro diretto per la salvezza in casa del Castellana Fontana; infine sarà derby tra l’ultima della classe, il Boretto, e un Campagnola che naviga appena in superficie sopra alla zona play out.