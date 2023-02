Eccellenza, Giorne A: la Virtus va a Colorno

Derby bolognese nell’anticipo della ventottesima giornata del Girone A di Eccellenza con il Sasso Marconi che da metà classifica ospiterà l’Anzolavino in piena lotta salvezza. Domenica poi in campo tutte le altre con la capolista Borgo San Donnino che affronterà il testacoda contro il Campagnola, mentre per la Virtus Castelfranco trasferta complicata in casa di un Colorno deluso e affamato.

Il Cittadella giocherà invece in casa contro La Pieve Nonantola che sta vivendo un momento molto difficile ed è in crisi di risultati. L’Agazzanese andrà in casa della Modenese che deve cercare punti importanti per la salvezza. Stesso obiettivo anche per Nibbiano&Valtidone e Fidentina che si affronteranno in terra piacentina.

A caccia di punti anche il Castellana Fontana che ospiterà un Real Formigine bravo a navigare appena alle spalle delle prime. Scontri direttissimi per la salvezza invece tra Boretto e Vignolese, oltre che nel derby reggiano tra Rolo e Arcetana. Infine sarà giocata a viso aperto Piccardo Traversetolo-Castelvetro, tra due squadre che non hanno più ambizioni di classifica e che sono già salve.