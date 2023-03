Eccellenza, Girone A: derby modenese in anticipo

La trentatreesima giornata del Girone A di Eccellenza si aprirà con in bel derby: nell’anticipo del sabato infatti si giocherà Vignolese-Cittadella, due squadre con obiettivi opposti a questo punto della stagione. I rossoverdi devono infatti cercare punti salvezza, mentre gli ospiti dovranno provare a mantenere il secondo posto. Domenica poi ci sarà uno scontro diretto in vetta tra l’Agazzanese ora seconda insieme al Cittadella e la capolista Borgo San Donnino sempre più lanciata verso la vittoria finale.

Sarà poi derby anche tra Virtus Castelfranco (in corsa per provare a tornare sul secondo posto) e la Modenese che non riesce a uscire dalla zona play out. Scontro di metà classifica poi tra Sasso Marconi e Piccardo Traversetolo, così anche tra Real Formigine e Rolo. Sono tanti invece gli scontri per la salvezza a partire da Anzolavino-Castellana Fontana che sono ora in retrocessione diretta.

L’Arcetana che è dentro ai play out ospiterà La Pieve Nonantola che è fuori dalle sabbie mobili per soli tre punti. La Fidentina proverà a uscire dalla zona rossa ospitando il Boretto che è in piena risalita dopo gran parte del campionato passata all’ultimo posto. Infine cercheranno punti salvezza anche il Nibbiano sul campo del Colorno e il Campagnola in casa contro il Castelvetro.