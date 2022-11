Eccellenza, Girone A: giornata cruciale per la vetta

Derby modenese in anticipo per il Girone A di Eccellenza che arriva alla sua sedicesima giornata. Ad aprire il weekend di partite sarà Castelvetro-Real Formigine, bella sfida di metà classifica, molto aperta. Domenica alle 14,30 scenderanno in campo le altre squadre con la Virtus Castelfranco che andrà in casa del fanalino di coda Boretto per cercare di difendere la vetta dopo due sconfitte consecutive.

Big match invece tra Cittadella e Agazzanese, ovvero terza e seconda, entrambe decise a riprendere i biancogialli. A rincorrere c’è anche il Borgo San Donnino che ospiterà un Anzolavino a caccia di punti salvezza. Sarà derby poi tra Arcetana e Campagnola, con i rosanero che hanno perso un punto dopo la decisione del Giudice Sportivo di dare vinta a tavolino la gara di due settimane fa in casa del Castelvetro ai modenesi.

Il Colorno cercherà invece di riportarsi sul gruppo delle prime andando in casa del Castellana Fontana, una delle squadre più in difficoltà di questa prima parte di campionato. Altra sfida interessante e aperta sarà La Pieve Nonantola-Vignolese, un derby che vede i granata in ottima posizione, mentre i rossoverdi sono ancora invischiati nella lotta salvezza con grande delusione.

Anche la Modenese deve provare a portarsi fuori dalla zona play out ospitando il Sasso Marconi, così come la Fidentina che sarà sul campo del Rolo. Sfida tra deluse invece quella che si giocherà tra Piccardo Traversetolo e Nibbiano&Valtidone.