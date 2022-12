Eccellenza, Girone A: Citta in casa dell'Anzolavino, la Virtus ospita il Rolo

Partirà con il derby Nibbiano&Valtidone-Castellana Fontana la diciassettesima giornata del Girone A di Eccellenza nell’anticipo del sabato alle 15. Domenica invece si giocherà come al solito alle 14.30 con il match di cartello tra Colorno e Borgo San Donnino, un derby che dirà qualcosa sulle prime posizioni in classifica.

La Virtus Castelfranco ancora in vetta, dopo tre sconfitte consecutive, cercherà riscatto in casa contro il Rolo. Il Cittadella invece sarà di scena in casa dell’Anzolavino che cerca punti salvezza. L’Agazzanese invece avrà un turno casalingo contro una squadra sorpresa di questa stagione ovvero La Pieve Nonantola. Sfida interessante anche tra Modenese, in risalita me reduce da una caduta, e Piccardo Traversetolo che sta scalando posizioni in classifica dopo un avvio deludente.

Il Real Formigine vuole rimanere sulla scia delle ‘big’ giocando in casa contro l’Arcetana, mentre la Fidentina dovrà approfittare della sfida tra le mura amiche per cercare di portarsi fuori dalla zona play out e ospiterà un Castelvetro che non riesce a trovare la giusta continuità in questa stagione.

Anche la Vignolese deve fare punti per cercare di salvarsi e lo farà in casa in uno scontro diretto col Campagnola. Infine il Sasso Marconi ospiterà il Boretto che dopo la vittoria contro la Virtus Castelfranco si è tolto dall’ultimo posto in classifica.