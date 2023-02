Eccellenza, Girone A: la Virtus in anticipo può mettere pressione al Borgo San Donnino

La Virtus Castelfranco affronterà il derby in casa dell’ostico Real Formigine in anticipo, con l’obiettivo di rimanere agganciata al Borgo San Donnino che giocherà invece domenica in casa del Rolo. L’Agazzanese, che ha vinto il recupero di mercoledì contro la Piccardo riavvicinandosi alle prime due, ospiterà l’Anzolavino che lotta per la salvezza; il Cittadella invece giocherà in casa contro il Boretto che è in piena ascesa per uscire dalle sabbie mobili.

Due derby da non perdere poi: quello modenese tra La Pieve Nonantola che non vince dallo scorso dicembre e la Modenese che è appena riuscita ad uscire dai play out; quello parmense tra una Fidentina in difficoltà in questo campionato e una Piccardo delusa, troppo lontano dalle posizioni che contano.

Il Castelvetro sta provando a rilanciarsi e ospiterà il Castellana Fontana penultimo, mentre il fanalino di coda Campagnola giocherà in casa contro il Sasso Marconi. Sfida interessante anche tra i rossoverdi della Vignolese che cercano la salvezza e il Colorno che vuole provare a riavvicinarsi alle prime. Infine sfida diretta per la salvezza tra Arcetana e Nibbiano&Valtidone.