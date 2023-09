Eccellenza, Girone A: La Pieve in anticipo nella seconda giornata

Ad aprire la seconda giornata di campionato del Girone A di Eccellenza saranno la piacentina Nibbiano&Valtidone e la modenese La Pieve Nonantola. L’appuntamento è in programma per sabato 9 settembre alle 20.30 con i piacentini che arrivano da una vittoria nella prima uscita, mentre i modenesi sono reduci da una sconfitta casalinga.

Domenica invece le partite si giocheranno alle 15.30 con il Cittadella che cercherà di imporsi da subito in classifica andando in casa della Bagnolese. Il Colorno invece cercherà di rispondere ancora per le rime nella trasferta ostica di Fabbrico.

La Virtus Castelfranco invece sarà di scena sul campo della nuova società Brescello Piccardo: entrambe le squadre hanno vinto domenica scorsa. Trasferta anche per il Salsomaggiore che raggiungerà le mura del Faro Coop, mentre la Fidentina cercherà i primi punti in casa contro il Montecchio.

Buona occasione per affermarsi per il Real Formigine che ospiterà l’Agazzanese, mentre Terre di Castelli attenderà la Correggese. Infine Zola Predosa e Rolo si affronteranno in cerca di riscatto dopo le rispettive sconfitte di domenica scorsa.