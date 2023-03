Eccellenza, Girone A: turno infrasettimanale decisivo per le modenesi

Altro turno infrasettimanale per il Girone A di Eccellenza in programma domani alle 15.30. Il Borgo San Donnino potrebbe festeggiare la promozione in Serie D con quattro turni di anticipo in caso di vittoria nel match casalingo contro la Virtus Castelfranco e nel caso in cui il Cittadella non dovesse vincere nello scontro con la Fidentina e l’Agazzanese non dovesse conquistare i tre punti in casa del Castelvetro.

Per quanto riguarda la lotta alla salvezza decisive saranno Arcetana-Vignolese e Modenese-Nibbiano&Valtidone, due scontri diretti che diranno molto sul finale di campionato. Anche Castellana Fontana e Boretto saranno determinanti per capire se si disputeranno i play out e saranno impegnate domani rispettivamente contro il Sasso Marconi e il Colorno, due squadre che non hanno più molto da chiedere in questo campionato.

La Pieve Nonantola cercherà almeno un punto per non rischiare in casa contro il Real Formigine, infine il Rolo già salvo ospiterà l’Anzolavino ormai retrocesso; già destinato alla Promozione anche il Campagnola ultimo in classifica che giocherà in casa della Piccardo che staziona a metà classifica.