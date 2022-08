Eccellenza, Girone A: domani al via la stagione 2022-2023

È finita l’attesa: domani prenderà il via il campionato di Eccellenza che quest’anno è diviso in due gironi, diversamente dallo scorso anno quando i gironi erano tre. Nel Girone A sono raggruppate tutte le piacentine, le parmensi, le reggiane e le modenesi, oltre a due bolognesi. Ma andiamo a vedere il programma della prima giornata nel dettaglio. Non ci sarà nemmeno un derby in questa prima giornata che presenta alcuni match interessanti, come ad esempio la sfida tra la retrocessa Borgo San Donnino e la neo promossa Castella Fontana. Sarà già big match invece tra Cittadella Vis Modena e Nibbiano&Valtidone, due squadre che mirano al salto di categoria.

Tra le favorite anche la Piccardo Traversetolo che sarà ospite della neo promossa Boretto, mentre il Colorno sarà ospitato da un’altra neo promossa, ovvero La Pieve Nonantola. Sfida tra squadre di categoria invece ad Arcato tra i biancoverdi reggiani e la Virtus Castelfranco. Per il Castelvetro invece c’è una retrocessa, ovvero il Sasso Marconi, mentre il Real Formigine partirà ospitando i piacentini dell’Agazzanese. Ci si aspetta un bel match anche tra due squadre che hanno fatto bene lo scorso anno, ovvero Vignolese e Fidentina. Vuole confermasi in categoria la Modenese che partirà dal campo del Rolo, infine i rosanero del Campagnola ospiteranno l’Anzolavino.