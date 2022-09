Eccellenza, Girone A: fari puntati su Virtus Castelfranco-Real Formigine

Parte domani con un bellissimo anticipo il Girone A di Eccellenza che vedrà alle ore 15 sfidarsi Piccardo Traversetolo e Fidentina, due squadre che non sono partite al meglio in questo campionato e che hanno fame di punti e di riscatto dopo qualche partita persa o pareggiata anche a causa di un po’ di sfortuna.

Domenica alle 15.30 invece si giocheranno tutte le altre partite, con la Virtus Castelfranco che cercherà di difendere la vetta nel derby contro un ostico Real Formigine, che ha già fatto lo sgambetto al Colorno domenica scorsa. Proprio i gialloverdi parmensi vorranno tornare alla vittoria approfittando del turno casalingo contro una squadra in difficoltà come la Vignolese che, però, arriverà sicuramente molto affamata e combattiva.

A rincorrere la vetta, oltre al Colorno, ci sono anche il Cittadella, che giocherà in casa del Boretto, e il Borgo San Donnino che ospiterà un Rolo insidioso. Derby salvezza poi tra Modenese (fresca di cambio in panchina) in cerca della prima vittoria e La Pieve Nonantola.

A caccia del primo bottino pieno anche il Castellana Fontana che ospiterà il Castelvetro, determinato ad avvicinarsi il più possibile alle prime. Il Sasso Marconi ospiterà invece il Campagnola, mentre il Nibbiano&Valtidone proverà a scalare la classifica giocando in casa contro l’Arcetana; infine l’Anzolavino ospiterà i piacentini dell’Agazzanese.