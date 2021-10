Eccellenza, Girone A: il Formigine ospita la capolista, big match per il Cittadella

Scontro diretto in questa quarta giornata di Eccellenza, con il Cittadella Vis Modena che ospiterà la Piccardo Traversetolo. I modenesi si trovano due lunghezze avanti in classifica, ma i parmensi hanno giocato una partita in meno avendo riposato alla seconda giornata. Mentre i ragazzi di mister Salmi arrivano da un pareggio in trasferta contro l’Agazzanese, i gialloneri sono reduci da una sconfitta casalinga in un altro big match nel derby contro il Colorno.

La Modenese, dopo tre pareggi in altrettante partite, cerca la prima vittoria in casa del Felino che arriva da una sconfitta contro il Salsomaggiore. Quest’ultimo arriva da capolista domani sul campo del Formigine che dovrà invece cercare il riscatto dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa in casa del Rolo.

Anche la SanMichelese vuole fare punti per togliersi dal fondo della classifica e lo farà giocando in casa contro il Campagnola che era partito forte vincendo nel primo turno contro il Colorno e che poi ha perso le successive due partite con Cittadella e Fidentina. Le altre gare che si giocheranno domani alle 15.30 nel Girone A di Eccellenza sono Nibbiano&Valtidone-Bibbiano San Polo, Fidentina-Rolo e Colorno-Arcetana; riposa l’Agazzanese.