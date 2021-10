Eccellenza, Girone A: la SanMichelese in anticipo contro l'Agazzanese, big match Cittadella-Colorno

Riposa la Modenese, mentre il Cittadella sarà impegnato in uno scontro diretto col Colorno; il Real Formigine va in trasferta ad Arceto

Cominciano questa settimana gli anticipi di Eccellenza e domani sarà già impegnata una modenese, la SanMichelese, nella gara delle 16.30 sl campo dell’Agazzanese che nel turno scorso ha riposato, mentre i ragazzi di Frigieri hanno ottenuto un punto con un pareggio a reti inviolate contro il Campagnola.

Si giocherà sempre alle 15,30 domenica la giornata regolare del Girone A di Eccellenza con il Real Formigine, che arriva dalla vittoria contro la ex capolista Salsomaggiore, che andrà sul campo dell’Arcetana, reduce da un poker subito in casa del Colorno. Quest’ultimo andrà a sfidare il Cittadella per una sfida da alta classifica che vede i modenesi un punto sopra ai parmensi dopo la bella vittoria contro l’altra potenza ducale ovvero la Piccardo Traversetolo.

Riposa per questo turno la Modenese dopo la prima vittoria ottenuta in campionato domenica scorsa in trasferta a Felino. Le altre gare di giornata sono Salsomaggiore-Bibbiano San Polo, Rolo-Nibbiano&Valtidone, Piccardo Traversetolo-Fidentina e Campagnola-Felino.