Eccellenza, Girone A: rinviate Piccardo-Campagnola e Agazzanese-Rolo

Rinviate a data da destinarsi Piccardo Traversetolo-Campagnola e Agazzanese-Rolo. Le partite, inizialmente previste per domani alle 14,30, non si giocheranno a causa dei campi resi impraticabili dal maltempo dei giorni scorsi. Non si sa quando saranno recuperare le due partite che avrebbero visto come protagoniste due dirette concorrenti del Cittadella Vis Modena nella lotta per il primo posto nella classifica del Girone A di Eccellenza: attualmente infatti il Rolo si trova al secondo posto in classifica, mentre la Piccardo Traversetolo è terza.