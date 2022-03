Eccellenza, Girona A: il Citta torna in vetta, bene il Real Formigine

Cambia ancora la testa della classifica del Girone A di Eccellenza dove il Cittadella torna in solitaria, sorpassando il Colorno che ieri ha riposato. I modenesi hanno conquistato i tre punti vincendo nell’anticipo del sabato contro una SanMichelese che scivola in terzultima posizione, superata dal Felino; i rossoblù di Parma infatti hanno conquistato una importantissima vittoria nello scontro contro l’Arcetana che si trova ancora a distanza di sicurezza dai play out avendo otto punti in più rispetto alla quintultima.

Arranca ancora il Nibbiano&Valtidone che non va oltre il pareggio in casa del Campagnola e rimane a sei punti dai gialloverdi di Parma, otto dal Cittadella. Battuta d’arresto che potrebbe compromettere le cose per la Piccardo, sconfitta in casa da un ottimo Real Formigine: i gialloneri rimangono così al quarto posto, ad un punto dal Nibbiano, ma le partite sono sempre meno per cercare l’assalto alle prime due; i verdeblù modenesi invece possono cominciare a festeggiare la salvezza anche se manca ancora la matematica.

Stesso discorso vale per la Fidentina e il Salsomaggiore, che ieri hanno vinto rispettivamente contro Agazzanese e Modenese. I gialloblù di Modena mantengono comunque dieci punti sul Campagnola quintultimo, ma per non rischiare nulla devono cercare di non sbagliare il prossimo incontro casalingo contro l’Arcetana. E’ tornato alla sconfitta il fanalino di coda Bibbiano San Polo che rimane così a quattro punti dalla possibilità di giocarsi i play out dopo aver perso in casa del Rolo, quest’ultimo tornato ad un punto dalla Piccardo.