Eccellenza, Girone A: Citta pareggia ma mantiene la vetta, colpo del Real Formigine

La capolista Cittadella frena e trova solo un pareggio a reti inviolate in casa del Felino, ma il Colorno non ne approfitta e, anzi, perde terreno trovando una brutta sconfitta in casa del Real Formigine. Prova ad approfittarne la Piccardo che vince senza problemi in casa del Bibbiano San Polo e si porta a soli quattro punti dai gialloverdi di Parma, fermi in seconda posizione.

Non riesce invece a sfruttare la situazione il Nibbiano&Valtidone che perde a sorpresa tra le mura amiche contro l’Agazzanese, impegnata nella lotta salvezza. Al quinto posto rimane il Rolo che ha riposato in questo turno, seguito poi da alcune squadre che ormai hanno raggiunto l’obiettivo della salvezza (anche se manca la matematica) e che non hanno più possibilità di agganciare i primi due posti: il Real Formigine, vincendo con il Colorno, si è portato in sesta posizione, sorpassando il Salsomaggiore, che ha pareggiato il Campagnola, e la Fidentina che a sua volta a trovato solo un pari in casa contro la SanMichelese.

Pareggio a reti inviolate anche per Modenese e Arcetana che si sono tenute a distanza di sicurezza dalla zona play out dove rimangono per il momento (e molto probabilmente fino alla fine, con qualche cambiamento di posizione nella lotta interna) il Campagnola al quintultimo posto, l’Agazzanese salita al quartultimo pari al Felino e la SanMichelese seguita solo dal Bibbiano San Polo che è distante sei punti dalla penultima e dovrà lottare per non retrocedere direttamente.