Eccellenza, Girone A: Citta a pieni punti, stop per le altre

Rimangono solo due squadre a pieni punti dopo appena due giornate di campionato nel Girone A di Eccellenza che si prospetta più avvincente che mai. Dopo le partite disputate nella giornata di ieri, infatti, solo il Cittadella e il Brescello Piccardo sono salite a sei punti vincendo rispettivamente contro Bagnolese (ancora a zero) e Virtus Castelfranco che si è fermata così a quota tre.

A inseguire la vetta ci sono quattro squadre a quattro punti: il Colorno che ieri ha pareggiato in casa del Fabbrico, quest’ultimo salito a due punti; l’Agazzanese che ha vinto in casa del Real Formigine rimasto così a tre; Nibbiano&Valtidone che ha battuto La Pieve Nonantola (un punto) nell’anticipo del sabato e Terre di Castelli che ha vinto un scontro complicato contro la Correggese ferma ancora ad un punto.

E’ rimasto fermo a tre punto il Salsomaggiore che ha perso in casa di un ottimo Faro Coop che ha raggiunto i gialloblù in classifica. Ancora a zero punti la Fidentina che ha perso in casa contro il Montecchio salito a tre. Zero punti anche per il Rolo sconfitto sul campo dello Zola Predosa salito a quota tre.