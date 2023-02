Eccellenza, Girone A: male la Virtus, occhio al Citta

Sempre più primo il Borgo San Donnino che pareggia in casa di un ottimo Castelvetro, ma approfitta della sconfitta della Virtus Castelfranco in casa della Fidentina ancora invischiata nella zona play out. I biancogialli modenesi vengono anche raggiunti dalla Cittadella che si impone per 2-0 contro il Rolo e sale a 59 punti. Non molla nemmeno l’Agazzanese che vince per 3-1 contro il Colorno ormai completamente fuori dai giochi.

Fuori dai giochi anche la Piccardo che vince però con un netto 3-0 in casa dell’Anzolavino terzultima. Torna alla vittoria il Boretto che sta vivendo un grande 2023 e dopo il 3-2 in casa de La Pieve Nonantola raggiunge i play out, avvicinandosi anche alla salvezza diretta, mentre i granata modenesi rischiano di essere risucchiati dal fondo.

Pareggio che non fa male a nessuno tra Real Formigine e Sasso Marconi, due squadre ormai salve e senza possibilità di riagganciare le prime. Brutta sconfitta invece per la Vignolese nello scontro salvezza contro il Nibbiano (1-5), pareggio nell’anticipo in un altro scontro diretto tra il fanalino di coda Campagnola e la Modenese; infine l’Arcetana ha battuto per 2-1 il Castellana Fontana che rimane così penultimo.