Eccellenza, Girone A: Citta e Virtus a pieni punti, ancora a zero La Pieve

E’ solo la seconda giornata, ma certe gerarchie di classifica si stanno già definendo nel Girone A di Eccellenza. A farla da padrone tra punti e gol fatti è il Borgo San Donnino che, oltre ad essere a pieni punti, ha totalizzato già 12 reti, cinque nella prima e sette ieri contro la Modenese che invece, nonostante le tre reti segnate ieri, rimane ultima a zero punti.

Ancora a secco di punti anche la neopromossa La Pieve Nonantola che ha perso nel derby contro la Virtus Castelfranco per 2-1; anche i biancogialli sono a punteggio pieno insieme al Borgo, al Campagnola (che dopo aver sfiorato la retrocessione lo scorso anno è partito alla grande e ha vinto ieri contro la Fidentina) e al Cittadella Vis Modena che è ripartito alla grande vincendo anche contro la seconda retrocessa dalla D, il Sasso Marconi. Sei punti anche per il Colorno, cinico nella giornata di ieri contro un buon Castelvetro che è rimasto fermo a tre punti. Ha conquistato i primi tre punti invece il Nibbiano&Valtidone che parte già in rincorsa rispetto alle prime dopo aver perso alla prima e vinto nella seconda giornata contro il Rolo per 3-0.

Fa un bel salto l’Agazzanese che passa a quattro punti dopo l’importante vittoria contro una Vignolese incapace di reagire e ferma ad un punto. Pareggi tra i bolognesi dell’Anzolavino e l’Arcetana, così come tra il Castellana Fontana e il Boretto. Sconfitta a sorpresa per la Piccardo Traversetolo che tra le mura amiche ha perso per 2-0 contro un ottimo Real Formigine: i gialloneri sono rimasti fermi a tre punti, mentre i verdeblù sono a quattro alle spalle delle prime.