Eccellenza, Girone A: Cittadella campione, SanMichelese retrocessa

Archiviata la prima fase del campionato di Eccellenza, con le posizioni che si sono cristallizzate e da ora si pensa ai play off e ai play out. Partendo da questi ultimi, la giornata di ieri ha riservato una sorpresa veramente amara per la SanMichelese ha vinto contro il Bibbiano San Polo, ma a causa dei risultati arrivati dagli altri campi ha dovuto prendere atto della retrocessione diretta, essendo rimasta a sette punti dalla quintultima e avendo perso i duello per differenza reti con il Felino che è arrivato a pari punti.

I rossoblù di Parma infatti hanno vinto a loro volta per 2-0 contro un Real Formigine senza più ambizioni e hanno conquistato la possibilità di giocarsi lo spareggio per la salvezza contro il Campagnola. I rosanero reggiani hanno vinto ieri contro la Piccardo (che ha chiuso al terzo posto assoluto), ma non sono riusciti a sopravanzare l’Agazzanese che ha ottenuto invece, grazie ai tre punti conquistati in casa del Rolo, la salvezza diretta nonostante il quintultimo posto. Salvezza all’ultima giornata anche per la Modenese che ha chiuso sestultima dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Colorno.

I gialloverdi di Parma non hanno rimpianti per il risultato dal momento che il Cittadella, vincendo a Salsomaggiore, si è assicurato la vittoria del campionato lasciando il Colorno al secondo posto. Entrambe cominceranno domenica la fase dei play off per la promozione in Serie D. Per i modenesi si tratterà, di fatto, di un triangolare contro le vincenti dei Gironi B e C, ovvero Riccione e Corticella, per i parmensi la strada sarà più tortuosa, ma comincerà allo stesso modo con un triangolare contro le altre seconde (Castenaso e Victor San Marino). Il Nibbiano&Valtidone, vincendo contro la Fidentina, si è aggiudicato la quinta posizione insieme al Real Formigine, mentre i granata hanno chiuso noni insieme a Salsomaggiore e Arcetana.