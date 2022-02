Eccellenza, Girone A: SanMichelese ancora nei guai, il Citta risponde al Colorno

Archiviata ieri la settimana di recuperi della diciassettesima giornata del Girone A di Eccellenza che si è conclusa con le ultime tre partite in programma. Colpaccio del Bibbiano San Polo che, vincendo contro il Real Formigine, si è portato a soli due punti dall’Agazzanese, penultima, che ha pareggiato contro l’Arcetana.

Nelle zone basse è da registrare anche il grande pareggio del Felino, ottenuto sabato in casa del Nibbiano&Valtidone: questi risultati, uniti alle sconfitte SanMichelese e Campagnola, rispettivamente contro Salsomaggiore e Cittadella, hanno reso la classifica nella zona play out molto corta, con il Real Formigine che, nonostante la sconfitta, rimane in sestultima posizione a otto punti dalla quintultima. In vetta il Colorno aveva messo pressione al Cittadella vincendo mercoledì e sorpassando i modenesi che hanno risposto prontamente ristabilendo l’ordine precedente, anche se i punti di distacco ora sono solo due.

Passo falso del Nibbiano che è stato sganciato dai gialloverdi ed è rimasto a quattro punti dalla vetta, mentre la Piccardo ha riposato e si trova ora a nove punti dalla prima. Ancora guai per il Rolo che è scivolato al pari dei gialloneri di Parma dopo il poker rimediato in casa dal Colorno, mentre non cambia la posizione di Modenese e Fidentina che hanno pareggiato mercoledì.