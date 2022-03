Eccellenza, Girone A: vince il Citta, pari per la Modenese

Colorno e Cittadella vincono ancora, continuando a contendersi la testa della classifica. I gialloverdi hanno ottenuto i tre punti ieri in casa della SanMichelese che è rimasta quartultima, a dodici punti dalla salvezza diretta, mentre i modenesi hanno vinto per 2-0 in casa della Fidentina che, ferma a metà classifica, non ha forse più grandi obiettivi in stagione.

La prossima settimana il Colorno riposerà e il Cittadella cercherà il sorpasso in classifica. Tra le inseguitrici ha vinto la Piccardo Traversetolo che, inguaiando il Felino ora penultimo a sole tre lunghezze dall’ultima, ha raggiunto il Nibbiano&Valtidone fermato sul pareggio dall’Arcetana. Pareggio all’ultimo minuto anche per il Rolo in casa della Modenese che continua a mettere in cascina punti importanti per la salvezza, mentre il Real Formigine ha perso nell’anticipo di sabato contro l’Agazzanese ed è stato avvicinato dai reggiani dell’Arcetana.

Infine, anche se la partita è stata la prima ad essere giocata nel weekend appena trascorso, la sfida salvezza tra Bibbiano San Polo e Campagnola è terminata con un pareggio per 1-1 che ha fatto più gioco ai padroni di casa, ultimi in classifica, ma ora a soli tre punti dai play out. Invariata la posizione del Salsomaggiore che ieri ha riposato.