Eccellenza, Girone A: Cittadella e Rolo volano, prima sconfitta per la Modenese

Torna alla vittoria il Rolo (01- in casa del Bibbiano San Polo, ancora ultimo con un punto) che mantiene la testa della classifica con 18 punti; non molla però il Cittadella che dista solo una lunghezza dalla vetta dopo la netta vittoria ottenuta ieri per 0-4 sul campo della SanMichelese, rimasta in zona Play Out. Si avvicina anche la Piccardo Traversetolo che, dopo un avvio sottotono, raggiunge il Real Formigine a 13 punti grazie alla vittoria conquistata proprio sul campo dei verdeblù modenesi.

Sale a 13 punti in terza posizione anche il Salsomaggiore che, dopo il turno di riposo, è andato a vincere in casa di una delle squadre più in forma del momento, la Modenese, che ha rimediato la sua prima sconfitta in campionato ed è rimasta bloccata a metà classifica con 10 punti, appena sotto al Colorno che ieri ha riposato.

Alle spalle dei gialloblù modenesi rimane il Nibbiano&Valtidone che continua a faticare e che ieri non è andato oltre al pareggio per 1-1 in casa contro un Campagnola che cerca di uscire dalla zona rossa della classifica. Pari ai piacentini si trovano anche la Fidentina, che ha pareggiato in un match molto acceso contro la diretta concorrente Agazzanese, e il Felino che ha vinto per 2-1 lo scontro salvezza contro l’Arcetana.