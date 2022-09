Eccellenza, Girone A: due modenesi in vetta alla classifica a punteggio pieno

Sono ancora quattro le squadre del Girone A di Eccellenza ad essere a pieni punti al primo posto in classifica. Due modenesi e due parmensi sono infatti a nove punti dopo le belle vittorie ottenuto fino ad ora. Il Borgo San Donnino ha già segnato 14 reti, le ultime due domenica nel bel derby contro la Piccardo Traversetolo che è già attardata a soli tre punti.

Il Cittadella Vis Modena ha invece vinto nell’ultimo turno contro la neopromossa Castellana Fontana, ultima ad un punto. Tra le prime quattro c’è anche la Virtus Castelfranco che è partita benissimo in questo campionato e ieri si è imposta per 5-2 nel derby giocato in casa della Vignolese che, nonostante le ambizioni, è ancora ultima ad un punto. Infine tra le prime c’è poi il Colorno che ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 in casa del Campagnola.

Alle spalle delle prime si trova il Real Formigine con sette punti, vincente ieri nella partita casalinga giocata contro l’Anzolavino e vinta con un nettissimo 5-0. Anche l’Agazzanese si trova a sette punti dopo aver vinto contro la Fidentina che fa parte invece del gruppo delle ultime con un solo punto.

Ad un punto anche la Modenese che ieri ha trovato il suo primo punto nel derby con il Castelvetro che è salito invece a quattro punti; un punto anche per La Pieve Nonantola che ieri ha trovato un importantissimo pareggio in casa contro la corazzata Nibbiano&Valtidone, fermo a quattro punto insieme al Rolo che ieri ha pareggiato in casa contro il Boretto. Il Sasso Marconi ha trovato i primi tre punti vincendo in casa dell’Arcetana che è partita col piede sbagliato ed è ad un punto.