Pareggiano tutte le modenesi del Girone A di Eccellenza nella prima giornata di campionato. Reti inviolate ad Arceto tra i reggiani e la Cittadella Vis Modena che gioca meglio ma non riesce a trovare il gol. Un gol e un punto a testa invece tra Rolo e SanMichelese ; i sassolesi sono andati a segno a metà del primo tempo con Manzini. Termina invece 2-2 il derby modenese di giornata tra Modenese e Real Formigine , con i padroni di casa che raggiungono gli ospiti al 70’. Sugli altri campi è arrivato un pareggio anche nel derby tra le parmensi Salsomaggiore e Fidentina , terminata 1-1. Vittoria netta della Piccardo Traversetolo in casa contro l’Agazzanese e vittoria di misura per il Felino in trasferta a Bibbiano. A Novellara vince il Campagnola con due gol di scarto sul Colorno. Ha riposato il Nibbiano&Valtidone che debutterà domenica prossima in trasferta a Felino.