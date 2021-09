Eccellenza, Girone A: tutti i risultati della seconda giornata

Terminato il secondo turno di Eccellenza che ha portato qualche conferma per le modenesi e anche alcuni risultati ancora interlocutori. Il Cittadella cercava la prima vittoria, dopo aver trovato un pareggio stretto nella prima di campionato, e l’ha trovata anche se con un solo gol di scarto in casa contro il Campagnola. Trova la prima vittoria anche il Real Formigine che si porta a quattro punti dopo il 2-0 rifilato ieri in casa al Bibbiano San Polo. Pareggia ancora la Modenese che conquista comunque un buon punto in trasferta a Fidenza contro la Fidentina. Rimane ferma ad un punto in classifica invece la SanMichelese che perde allo ‘Zanti’ per mano del Salsomaggiore. Gli altri risultati di giornata hanno visto premiato il debuttante Nibbiano&Valtidone, che alla prima aveva riposato, vincente ieri in casa del Felino; un punto a testa per Agazzanese e Arcetana che hanno terminato sull’1-1; reti inviolate invece tra Colorno e Rolo. Ha riposato la Piccardo. Per ora nessuna squadra del girone prende il largo non essendoci nessuno a punteggio pieno.