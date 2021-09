Seconda giornata per il Girone A di Eccellenza che vede una delle potenze, la Piccardo Traversetolo, osservare il turno di riposo. Alcune modenesi affronteranno gare difficili, specialmente la(reduce da un pari casalingo col Real Formigine) che giocherà in casa della Fidentina; i parmensi avevano pareggiato nella prima di campionato in casa del Salsomaggiore che domani sarà ospitato dalla SanMichelese in cerca della prima vittoria dopo il pareggio per 1-1 in casa del Rolo. Il Cittadella giocherà in casa contro il Campagnola che alla prima ha battuto per 2-0 il Colorno. Ilinvece ospiterà il Bibbiano San Polo che deve riscattarsi dalla sconfitta casalinga contro il Felino. Le altre gare di giornata sono Agazzanese-Arcetana, Colorno-Rolo e Felino-Nibbiano&Valtidone.