Eccellenza, Girone A: riposa il Cittadella, Real Formigine in anticipo contro il Campagnola

Sesta giornata di Eccellenza al via domani con l’anticipo del sabato alle 15,30 tra Real Formigine e Campagnola; i modenesi vogliono riprendersi dopo la sconfitta della settimana scorsa contro l’Arcetana, mentre i reggiani hanno grande bisogno di punti trovandosi nella zona bassa della classifica con solo una vittoria nella prima giornata e un pareggio nella quarta. Torna dopo il riposo la Modenese che è in fase positiva e andrà in casa del Bibbiano, fanalino di coda di questo campionato, per continuare con la striscia di risultati utili.

Sfida delicata per il Salsomaggiore che dopo essere tornato alla vittoria domenica scorsa proprio contro i reggiani del Bibbiano, in questa giornata affronterà la trasferta in casa del Nibbiano&Valtidone che sulla carta rimane tra le favorite, ma che è rimasto attardato in classifica con solo cinque punti e che nell’ultima giornata è uscito sconfitto dalla trasferta di Rolo. Quest’ultimo, che si trova ora in testa alla classifica, giocherà sul campo di un Felino che tra alti e bassi ha ottenuto per ora tre sconfitte e due vittorie, l’ultima domenica scorsa sul campo del Campagnola.

Giocherà in casa il Colorno per cercare di riprendere le prime e ospiterà l’Agazzanese, protagonista di un 3-3 piuttosto movimentato contro la SanMichelese nell’anticipo della scorsa giornata. Saranno proprio i biancoverdi modenesi ad ospitare un’altra delle favorite del campionato, ovvero la Piccardo che è ferma a sei punti e che vuole avvicinare le prime. Infine la Fidentina, che esce da una brutta sconfitta per 5-1 nel derby con i gialloneri, ospiterà l’Arcetana. Riposa il Cittadella, attualmente in vetta alla classifica insieme al Rolo, dando così la possibilità alle inseguitrici di riavvicinarsi.