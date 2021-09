Eccellenza, Girone A: la Modenese cerca la prima vittoria, Formigine e Cittadella a caccia di confeme

Vigilia della terza giornata di Eccellenza: nel Girone A il Cittadella cerca conferme dopo la vittoria ottenuta contro il Campagnola (entrambe reduci dall’eliminazione in Coppa Italia) e lo farà sul campo dell’Agazzanese che fino ad ora ha ottenuto solo un punto in campionato pareggiando alla seconda giornata contro l’Arcetana. Quest’ultima sarà la sfidante di domani della, a sua volta ferma al punto conquistato alla prima giornata contro il Rolo e reduce dalla sconfitta interna contro il Salsomaggiore.

La Modenese, che fino ad ora ha solo pareggiato, prima contro il Real Formigine e poi contro la Fidentina, cerca la prima vittoria contro una corazzata come il Nibbiano&Valtidone che ha riposato alla prima giornata e poi ha vinto per 2-0 sul campo del Felino. Due pareggi nelle prime due giornate anche per il Rolo che domani ospiterà il Real Formigine, lanciato dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Bibbiano San Polo. Sugli altri campi si giocheranno Campagnola-Fidentina e i due derby di Parma: Piccardo Traversetolo-Colorno e Salsomaggiore-Felino. Riposa il Bibbiano San Polo che è ancora fermo a zero punti in classifica.