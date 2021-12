Eccellenza, Girone A: derby da non perdere tra Cittadella e Modenese

Tredicesima giornata per il Girone A di Eccellenza che si aprirà sabato alle 15,00 con il derby tra Fidentina e Felino: la prima arriva dal turno di riposo, mentre la seconda è reduce da quattro sconfitte consecutive e cerca punti salvezza pesanti. Domenica alle 14,30 tutte le altre gare a partire da Cittadella Vis Modena-Modenese, un derby che si preannuncia molto caldo dal momento che i padroni di casa sono in testa alla classifica e devono cercare di mantenere il distacco di cinque punti sulla seconda, mentre gli ospiti si sono ritagliati uno spazio da protagonisti in questo campionato e stanno cercando di rimanere aggrappati con le unghie e con i denti alla zona play off di cui ora occupano l’ultimo posto.

Altro scontro nelle zone alte sarà quello tra Piccardo Traversetolo e Rolo: entrambe le squadre, separate solo da un punto in classifica in favore dei reggiani, arrivano da pareggi per 1-1 rispettivamente con Modenese e Campagnola. Quest’ultima sarà in campo contro l’Arcetana per uno scontro salvezza tutto reggiano. Per quanto riguarda il Nibbiano&Valtidone, che sta piano piano scalando la classifica e che domenica scorsa ha vinto contro la capolista, costringendola alla prima sconfitta in questo campionato, la gara in programma domenica sembra abbordabile, anche se potrebbe riservare alcune insidie dal momento che la SanMichelese è in cerca di riscatto e di punti salvezza importanti dal momenti che le due squadra che la precedono (Campagnola e Arcetana) si sfideranno tra loro.

Gara da non sbagliare anche per il Salsomaggiore che, in casa dell’Agazzanese, deve prestare attenzione a non farsi risucchiare dalla zona play out, sprecando così un avvio di stagione brillante. Infine il Colorno, contro il fanalino di coda Bibbiano San Polo, cercherà di scrollarsi di dosso il Real Formigine che domani riposa, e di entrare prepotentemente nella zona play off sperando nella debacle di una tra Modenese e Nibbiano&Valtidone