Eccellenza, Girone A: grande attesa per il duello in vetta

Ultima giornata di campionato, gli occhi sono tutti puntati sulle sfide delle prime due in classifica, separate da un solo punto, che si giocano la vittoria finale negli ultimi 90’ sul campo. La capolista Cittadella sarà impegnato sul campo di un Salsomaggiore completamente proiettato verso la semifinale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza, mentre il Colorno giocherà in casa di una Modenese che deve vincere per essere sicura della salvezza diretta.

Poche le sfide scontate in questo ultimo turno, con la SanMichelese che vorrà staccare il Felino giocando in casa del Bibbiano San Polo già retrocesso, mentre i rossoblù parmensi sfideranno un Real Formigine in gran forma, ma già tranquillo e senza obiettivi. Il Campagnola, superato nell’ultimo turno dall’Agazzanese, vorrà cercare il quintultimo posto, per partire avvantaggiato nei play out, giocando contro la Piccardo Traversetolo che non ha più nulla da chiedere.

L’Agazzanese invece sarà impegnata in trasferta in casa del Rolo, altra squadra senza più obiettivi. L’unica partita che si giocherà solo per i piacere, tra due squadre già salve e senza velleità, è Nibbiano&Valtidone-Fidentina. Riposa l’Arcetana che dopo la vittoria contro la Piccardo nel turno infrasettimanale di mercoledì ha chiuso in bellezza il suo campionato.