Eccellenza, Girone A: big match Colorno-Citta, sfida salvezza per la SanMichelese

Ancora un match d’alta classifica questa domenica, con Colorno e Cittadella che si sfideranno per la corsa al primo posto, ora occupato dai modenesi che settimana scorsa hanno pareggiato contro i diretti concorrenti della Piccardo, mentre i gialloverdi di Parma hanno vinto in casa dell’Arcetana portandosi a meno cinque in classifica.

Il Rolo, per lungo tempo primo, sta invece scivolando indietro dopo due sconfitte consecutive e domani avranno il difficile match in casa del Nibbiano&Valtidone che è al pari del Colorno dopo la vittoria ottenuta contro il Bibbiano San Polo. Quest’ultimo, fanalino di coda, affronterà il Salsomaggiore che vuole vincere per non rischiare di farsi riprendere dalla quintultima, il Campagnola, ancora distante otto punti, che domani avrà uno scontro diretto per la salvezza in casa del Felino, uscito sconfitto domenica scorsa dal campo della Modenese che domani riposa.

Sfida diretta anche nel derby tra Fidentina e Piccardo Traversetolo: le due squadre, anche se partono da obiettivi diversi, sono divise solo da due punti in favore dei gialloneri in classifica. A metà classifica si sfideranno invece Real Formigine e Arcetana, mentre SanMichelese e Agazzanese daranno vita ad un altro scontro diretto per la salvezza.