Eccellenza, Girone A: domani derby Citta-Real Formigine

Venticinquesima giornata per il Girone A di Eccellenza che vede ormai abbastanza delineata la situazione per quanto riguarda la zona bassa della classifica, mentre è apertissima la lotta per la vittoria finale e per il secondo posto. In testa c’è ora il Cittadella che giocherà in anticipo sabato alle 14,30 contro il Real Formigine: i verdeblù, posizionati a metà classifica, hanno vinto la settimana scorsa contro il Colorno che insegue gli uomini di Salmi e che affronterà domenica alle 15,30 un’altra squadra tosta di metà classifica, ovvero la Fidentina; due derby fondamentali quindi per le due contendenti al primo posto.

A inseguire c’è la Piccardo che è distante sette punti dalla vetta, ma solo quattro dai gialloverdi e proverà l’assalto nello scontro diretto contro il Nibbiano&Valtidone che è posizionato a soli due punti dai gialloneri. Sfida senza grandi ambizioni tra Rolo e Salsomaggiore che sono ormai salvi e troppo distanti dai primi posti. Importante invece il match tra Campagnola e Modenese, dato che potrebbe già dire quali saranno precisamente le cinque che si contenderanno l’accesso ai play out, con il Bibbiano San Polo sfavorito, essendo ultimo con un largo distacco, ma non ancora spacciato e impegnato domenica in casa dell’Arcetana. Scontro diretto infine tra Agazzanese e Felino che si trovano appaiate al terzultimo posto con 18 punti e giocheranno per avere un posizionamento migliore al momento dei play out.