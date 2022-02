Eccellenza, Girone A: Cittadella riposa, Modenese contro l'ultima

Ventiduesima giornata per il Girone A di Eccellenza che parte questo pomeriggio alle 15.05 con due sfide importanti per la lotta salvezza: il Campagnola quintultimo ospiterà la sestultima, il Real Formigine, per cercare di accorciare il distacco che ora è di otto punti; nello stesso tempo il Felino proverà a dare seguito alla bella prova della scorsa settimana, quando ha trovato un pareggio contro la potenza del Nibbiano, e lo farà in casa del Rolo che sta vivendo un momento di difficoltà dopo aver subito quattro poker consecutivi e altrettante sconfitte.

Domani invece nelle parti alte della classifica in tante cercheranno di approfittare del turno di riposo del Cittadella per cercare di avvicinare la vetta. Il Colorno non vorrà quindi sbagliare la trasferta in casa dell’Agazzanese, squadra impegnata bella lotta per la salvezza, per sorpassare i modenesi e portarsi in testa alla classifica; anche la Piccardo dovrà vedersela contro una squadra che ha fame di punti, ovvero la SanMichelese, mentre il Nibbiano&Valtidone sarà in casa di un Salsomaggiore che non ha grandi ambizioni di classifica, ma che spesso trova prestazioni sorprendenti. Sfida di metà classifica invece tra Arcetana e Fidentina che vogliono arrivare il prima possibile alla salvezza matematica; stesso discorso per la Modenese che ospiterà il fanalino di coda Bibbiano San Polo.