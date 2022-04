Eccellenza, Girone A: il Citta ospita il Nibbiano, derby SanMichelese-Real Formigine

Giocheranno tutte in contemporanea le squadre di Eccellenza per la ventisettesima giornata, quartultima del Girone A. In palio c’è ancora tanto, con il Cittadella che si trova in vetta ad un punto dal Colorno: domani i modenesi giocheranno in casa contro il Nibbiano&Valtidone che non ha più obiettivi, ma rimane una delle potenze di questo campionato, mentre i parmensi ospiteranno il Felino, squadra che può provare a migliorare la propria classifica per partire da una posizione migliore ad inizio play out.

La Piccardo Traversetolo ha pochissime possibilità di rientrare sulle prime due, ma ci proverà domani ospitando la Modenese a cui servono ormai pochi punti per la salvezza matematica. Anche l’Arcetana aspetta solo la matematica e domani ospiterà il Salsomaggiore che, in quarta posizione, non ha più nulla da chiedere al campionato e sta invece volando in Coppa Italia avendo raggiunto le semifinali.

Il Rolo, pari punti ai gialloblù parmensi, giocherà in casa del Campagnola che ha l’ultima possibilità per accorciare il divario tra il quintultimo posto e la salvezza diretta, rappresentata ora da Arcetana e Modenese. Dopo il cambio in panchina la SanMichelese giocherà in casa contro un Real Formigine già salvo, mentre in biancoverdi sono ora penultimi e devono cercare di non farsi riprendere dal Bibbiano San Polo che, ultimo, domani affronterà l’Agazzanese quartultima.