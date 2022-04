Eccellenza, Girone A: fari puntati su Modenese-Cittadella

Si gioca tutta di sabato la ventottesima giornata del girone A di Eccellenza, per poter festeggiare in tranquillità la Pasqua. Le partite, tutte in programma per le 15,30, saranno valide per la terzultima giornata di campionato, si entra perciò nelle fasi più delicate, con la lotta in testa sempre più calda e le posizioni dei play out ancora da decidere.

La capolista Cittadella giocherà il derby in casa della Modenese, squadra che vuole raggiungere la salvezza matematica, mentre il Colorno sarà ospite dell’ultima in classifica, il Bibbiano San Polo, già retrocesso. Rolo e Piccardo Traversetolo si affronteranno solo per la gloria, non avendo più obiettivi particolari, mentre le altre gare sono tutte interessanti per i migliori posizionamenti delle quattro squadre che affronteranno gli spareggi salvezza. Il Campagnola vorrà mantenere la quintultima posizione ospitando l’Arcetana già salva, mentre l’Agazzanese vorrà cercare il sorpasso sui rosanero giocando in casa di un Salsomaggiore tutto proiettato verso la finale di Coppa Italia Eccellenza.

Il Felino invece vorrà difendere la terzultima posizione nel derby contro una Fidentina che ha già raggiunto il proprio obiettivo per non farsi scavalcare dalla SanMichelese che giocherà in casa del Nibbiano&Valtidone e che sembra aver trovato la scossa giusta dopo il cambio di allenatore. Il Real Formigine, senza obiettivi, riposerà in questo turno.