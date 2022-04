Eccellenza, Girone B: San Felice raggiunto al quintultimo posto

Ha cercato di dare continuità ai risultati dopo aver raggiunto la salvezza il Castelvetro che ieri ha pareggiato contro una Copparese molto agguerrita e in cerca di punti pesanti per la salvezza. La Virtus Castelfranco, ormai fuori dai giochi per la promozione, ha perso per la seconda partita consecutiva, questa volta in casa contro i bolognesi del Granamica che hanno mantenuto così il terzo posto, mentre i biancogialli sono rimasti sesti.

Nel derby tra Vignolese e San Felice, unica partita che contava ancora per la classifica di una modenese, i rossoverdi, già da tempo salvi, hanno inguaiato i giallorossi vincendo per 2-0: ora i modenesi della Bassa sono ancora quintultimi ma sono stati raggiunti dalla Vadese Sole Luna che ha pareggiano in casa contro il Sant’Agostino. Ha perso invece l’Anzolavino, inseguitrice del San Felice, contro il Medicina Fossatone; l’Argentana fanalino di coda ha subito sei gol in casa dal Corticella, mentre il Castenaso ha battuto di misura il Masi Torello Voghiera.