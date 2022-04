Eccellenza, Girone B: salvezza per il Castelvetro, sonora sconfitta per la Vignolese

Dopo la Vignolese, anche il Castelvetro può festeggiare la salvezza matematica con tre giornate di anticipo nel Girone B di Eccellenza. I ragazzi di mister Cattani ieri hanno battuto per 3-1 la Virtus Castelfranco che deve abbandonare i sogni di gloria, avendo ora sette punti sulla seconda e nove sulla prima, con solo tre partite ancora da giocare.

Si sono rilassati invece i rossoneri dopo la salvezza ottenuta domenica scorsa e ieri hanno perso con fin sonoro 5-0 in casa della Copparese che, al penultimo posto, si allontana dall’Argentana ultima (sconfitta nell’anticipo di sabato dal Granamica per 7-0) e si avvicina all’Anzolavino che ha perso ieri in casa della capolista Corticella.

Anche la Vadese Sole Luca quartultima ha perso in questo turno in casa del Medicina Fossatone, così il San Felice è rimasto quintultimo nonostante la sconfitta casalinga di misura contro il Castenaso (secondo in classifica). I giallorossi non possono più sperare nella salvezza diretta, avendo ora dodici punti dal Castelvetro. Infine il Masi Torello Voghiera si è imposto sul Sant’Agostino, ma nessuna delle due squadre ha più grandi ambizioni.