Eccellenza, Girone B: finisce la stagione per tre modenesi

Terminato il campionato di Eccellenza, o almeno la regular season. Per tre delle quattro modenesi, la stagione termina qui, con una salvezza ottenuta con largo anticipo e nessuna ambizione particolare, a parte la Virtus Castelfranco che per alcuni mesi è rimasta vicina alle prime due, lasciando le speranze anzitempo. L’unica squadre che andrà avanti per giocare i play out è il San Felice che ieri ha perso in casa dei biancogialli e si è fermato al terzultimo posto.

Gli spareggi cominceranno domenica e vedranno i giallorossi sfidare l’Anzolavino, arrivato quartultimo, per la gare di andata. Le altre squadre che disputeranno i play out sono Copparese e Vadese Sole Luna (che si sono affrontate oggi in uno scontro diretto terminato 1-1), rispettivamente penultima e quintultima. Già retrocessa invece l’Argentana che è rimasta ferma a nove punti dopo il sonoro 7-0 subito ieri in casa contro il Masi Torello Voghiera.

Il Castelvetro ha chiuso all’ottavo posto dopo la sconfitta di ieri maturata in casa contro il Granamica (terzo assoluto), mentre la Vignolese è rimasta settimana togliendosi la soddisfazione di pareggiare contro la vincitrice del Girone B, il Corticella, arrivato a pari punti con il Castenaso, ma favorito per gli scontri diretti. Infine la Virtus Castelfranco è rimasta sesta con 44 punti. Gli altri risultati di giornata hanno visto l’Anzolavino vincere controlli Sant’Agostino che, dopo un grande avvio di stagione, ha chiuso al nono posto, infine il Castenaso ha vinto per 4-3 contro il Medicina Fossatone che ha chiuso con un’ottima quarta posizione assoluta.