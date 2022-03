Eccellenza, Girone B: si allungano le distanze tra San Felice e Castelvetro

Giornata decisiva per tutte le modenesi del Girone B di Eccellenza. Festeggia la matematica salvezza la Vignolese, nonostante la sconfitta casalinga subita per mano del Granamica che è passato con un rigore nel finale. A propiziare il risultato dei rossoneri in termini di classifica, è stata la sconfitta amara del San Felice che ha perso in casa di un’Argentana in risalita e incredibilmente in lotta per raggiungere i play out (ora a tre punti dalla penultima) dopo un campionato disastroso vissuto da ultima fin dalla prima giornata; i giallorossi di Modena, a causa della disfatta in terra ferrarese, sono invece rimasti condannati ai play out, avendo ora nove punti dalla sestultima con solo quattro giornate ancora da giocare.

Sestultima, il Castelvetro, che può cominciare, seppur cautamente, a festeggiare la salvezza di diretta dopo aver rischiato grosso nelle ultime giornate: ieri gli uomini di Cattani si sono imposti con un netto 5-0 in casa della Vadese Sole Luna con una prova di forza che legittima ancora di più l’eventuale salvezza che potrà essere raggiunta già settimana prossima. Bella vittoria anche per la Virtus Castelfranco che a sorpresa rientra nella lotta per la promozione trovandosi ora a soli quattro punti dalla seconda in classifica: i biancogialli hanno battuto per 1-0 la Copparese, approfittando dello scontro diretto tra le prime due, terminato con la vittoria del Corticella che ha sorpassato il Castenaso. Sugli altri campi l’Anzolavino ha pareggiato in casa nell’anticipo di sabato contro il Masi Torello Voghiera, mentre il Sant’Agostino è stato sconfitto dal Medicina Fossatone.