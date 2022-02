Eccellenza, Girone B: scontro diretto per la Virtus Castelfranco, Castelvetro a caccia di punti

Torna in campo domani per la diciassettesima giornata di campionato il Girone B di Eccellenza in cui sono impegnate quattro modenesi. Il Castelvetro ospiterà il Medicina Fossatone per cercare di rialzarsi in classifica dopo essere scivolato al sestultimo posto, a sole due lunghezze dal San Felice che è quintultimo e che domani ospiterà la Vadese Sole Luna per uno scontro diretto per la salvezza, dal momento che i bolognesi sono quartultimi, a due punti di distacco dai modenesi.

La Vignolese, dopo la sconfitta subita in casa del Castenaso, ospiterà l’Anzolavino che sta lottando per la salvezza e si trova ora al terzultimo posto. Scontro diretto per la Virtus Castelfranco che ospiterà il Sant’Agostino: entrambe le squadre sono a 29 punti al terzo posto in classifica, separate da cinque punti dalla capolista Corticella che domani sarà in casa del Granamica. Il fanalino di coda Argentana sfiderà il Castenaso secondo in classifica, mentre la Copparese ospiterà il Masi Torello Voghiera.