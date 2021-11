Eccellenza, Girone B: big match per la Virtus Castelfranco, derby Castelvetro-San Felice

Ancora un derby nel Girone B di Eccellenza per le modenesi: ad affrontarsi saranno Castelvetro e San Felice che hanno obiettivi diversi in classifica: i primi stanno cercando di rimanere dentro alla zona play off e arrivano dalla vittoria contro la Copparese, mentre i secondi sono in difficoltà e hanno bisogno di punti salvezza, reduci oltretutto dalla sconfitta nel derby contro la Vignolese.

Quest’ultima, che sta risalendo la classifica, giocherà in casa contro il Masi Torello Voghiera nella speranza di sorpassarlo in classifica avendo solo due punti di distacco. La Virtus Castelfranco, ancora seconda nonostante la sconfitta dello scorso fine settimana in casa del Granamica, dovrà affrontare lo scontro al vertice con la capolista Corticella; in caso di vittoria, i biancogialli si porterebbero di nuovo a soli due punti dalla vetta. Le altre gare di giornata saranno Argentana-Medicina Fossatone (in programma sabato alle 15), Anzolavino-Vadese Sole Luna, Castenaso-Sant’Agostino e Copparese-Granamica.