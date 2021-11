Eccellenza, Girone B: Castelvetro in anticipo stasera, San Felice sfida salvezza da non sbagliare

Tocca al Castelvetro aprire la nona giornata del Girone B di Eccellenza nell’anticipo delle 19,00 di questa sera contro la Vedese Sole Luna. I ragazzi di Cattani devono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e ritrovare il loro gioco, mentre gli ospiti, dopo una grande partenza con tre vittorie e un pareggio, arrivano addirittura da quattro sconfitte consecutive che stanno compromettendo la classifica.

Le altre gare si disputeranno regolarmente in contemporanea domani alle 14,30 e vedranno la Virtus Castelfranco, appena uscita dalla Coppa Italia per mano del Fabbrico, andare a cercare la terza vittoria consecutiva in campionato in casa della Copparese che è penultima in classifica dopo la sconfitta con il Castenaso.

La Vignolese, che aveva vinto il derby con il Castelvetro e perso con il Castelfranco nelle ultime due giornate, andrà in terra bolognese sul campo del Granamica che naviga in brutte acque al pari del San Felice che si sta piano piano rialzando e che non dovrà sbagliare la gara di domani: al ‘Bergamini’ infatti arriva l’Argentana, fanalino di coda con tre punti, ma in crescita dopo la vittoria ottenuta sul Castelvetro domenica scorsa. Le altre gare di giornata saranno Corticella-Castenaso, Masi Torello Voghiera-Anzolavino e Medicina Fossatone-Sant’Agostino.