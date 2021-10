Eccellenza, Girone B: Castelvetro cerca riscatto con l'Argentana, ancora un derby per la Vignolese

Ancora un derby per la Vignolese che domenica scorsa ha vinto contro il Castelvetro e domani alle 14,30, nuovo orario invernale, ospiterà la Virtus Castelfranco che arriva a sua volta da una esaltante vittoria contro la Vadese Sole Luna; i biancogialli e i rossoneri sono separati in classifica solamente da due punti. Deve cercare di rialzarsi subito invece il Castelvetro per non perdere il contatto con le prime e lo farà giocando in casa del fanalino di coda Argentana, ancora ferma a zero punti, nonostante un pareggio, a causa di una penalizzazione.

Arriva pieno di entusiasmo il San Felice all’appuntamento con il Sant’Agostino dopo aver trovato la prima vittoria nel recupero della seconda giornata contro la Copparese giocato mercoledì scorso. La capolista Corticella andrà in casa del Medicina Fossatone, mentre la Vadese Sole Luna cerca punti per risalire la classifica in casa contro il Masi Torello Voghiera che non vuole lasciare il treno delle prime. Il Castenaso, pari alla Vignolese in classifica, ospiterà invece la Copparese che è in lotta per la salvezza. Nel pomeriggio di oggi si gioca invece l’anticipo tra Anzolavino e Granamica, derby bolognese importante per la salvezza.