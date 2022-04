Eccellenza, Girone B: domani partono i play out per il San Felice

Comincia domani l’avventura dei play out per il San Felice che, classificatosi terzultimo, partirà giocando in casa contro la quartultima, ovvero l’Anzolavino. La gara di ritorno, in programma domenica prossima, si giocherà invece in casa dei bolognesi. In contemporanea, alle 16.30, si giocherà anche la gara di andata dell’altro scontro per gli spareggi salvezza, ovvero quello tra Copparese e Vadese Sole Luna.

Dopo un campionato complicato, fatto anche di qualche piccola soddisfazione, i giallorossi modenesi hanno chiuso nel peggiore dei modi, perdendo anche la quintultima posizione che avevano difeso per varie settimane. Ora c’è l’ultima possibilità per non dover scendere di categoria e passerà per le gare di andata e ritorno contro l’Anzolavino.