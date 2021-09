Sono quattro le modenesi che prenderanno parte al Girone B del campionato di Eccellenza in partenza domani alle 15.30. Ad esordire nella stagione 2021-2022 in trasferta sarà solamente ildi mister Rossi che sarà ospitato dai bolognesi del Granamica. Avvio casalingo invece per il Castelvetro che ospiterà i ferraresi del Masi Torello Voghiera. Ferraresi, quelli del Sant’Agostino, in arrivo anche a Vignola per sfidare i rossoneri di mister Giardina. Per quanto riguarda lal’esordio in questo campionato sarà al ‘Ferrarini’ contro i bolognesi del Medicina Fossatone. Le altre gare del girone saranno Argentana-Anzolavino, Castenaso-Vadese Sole Luna e Copparese-Corticella.