Eccellenza, Girone B: il Castelvetro vuole rimanere in vetta, San Felice ancora in cerca di punti

Match difficili, tutti in trasferta, per le quattro modenesi del Girone B di Eccellenza

Ancora a caccia dei primi punti in classifica il San Felice che, avendo anche una partita da recuperare contro la Copparese, domani andrà a sfidare la Vadese Sole Luna nella quarta giornata di campionato. I bolognesi arrivano da una partita non giocata e vinta a tavolino contro l’Argentana che aveva presentato il campo con le reti rotte e non riparabili; per i ferraresi è arrivata una multa di 600 euro, la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione.

Il Castelvetro, dalla vetta della classifica condivisa con Corticella e Vadese, tenterà il colpaccio contro il Medicina Fossatone per cercare di rimanere al primo posto. Partita complicata per la Virtus Castelfranco che andrà a giocare in casa dei ferraresi del Sant’Agostino, già capaci di vincere due partite contro l’Argentana e la Vignolese.

Quest’ultima poi dovrà affrontare la trasferta contro l’Anzolavino che domenica scorsa ha perso contro i biancogialli modenesi e cercherà subito il riscatto. Le altre partite che si disputeranno domani alle 15.30 sono Castenaso-Argentana, Corticella-Granamica e Masi Torello Voghiera-Copparese.